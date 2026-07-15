Песков заявил, что власти Латвии давно проявляют ненависть к русскому языку

Кремль осуждает намерение властей Латвии запретить использование русского языка в государственных СМИ и уже утвержденный запрет на использование русского языка учреждениями, подведомственными министерству культуры страны.
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