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ИА Регнум

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Песков заявил, что власти Латвии давно проявляют ненависть к русскому языку

Песков заявил, что власти Латвии давно проявляют ненависть к русскому языку

Кремль осуждает намерение властей Латвии запретить использование русского языка в государственных СМИ и уже утвержденный запрет на использование русского языка учреждениями, подведомственными министерству культуры страны.

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