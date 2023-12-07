Казахстанский силач Сергей Цырульников побывал в школах Бухар-Жырауского района

Необычные уроки физкультуры были устроены для сельских ребят Карагандинской области. В рамках проекта «100 аулов» Бухар-Жырауский район посетил четырёхкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса официальный амбассадор министерства туризма и спорта Сергей Цырульников, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.