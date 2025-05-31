Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии обеспокоились сохранностью золотого запаса из-за торговой войны Трампа

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Германия обеспокоилась сохранностью своего золотого запаса, находящегося в хранилищах в Нью-Йорке, из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом и его нападок на Федеральную резервную систему.

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