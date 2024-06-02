Владимир Корнилов: Борис Джонсон продолжает удивлять: занят написанием мемуаров вместо освещения выборов

Прохиндей Бориска Джонсон в своем репертуаре. Продолжает «кидать» всех. Сейчас он объявил, что не сможет участвовать в освещении выборов в составе команды комментаторов канала GB News, с которым ранее заключил на это контракт.
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