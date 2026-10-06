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Царьград

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Пенсионерам с детьми доплатят до 9,5 тыс. рублей в 2026 году

Пенсионерам с детьми доплатят до 9,5 тыс. рублей в 2026 году

В Краснодарском крае доплату к страховой пенсии за нахождение на иждивении несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет получают 45,7 тыс.

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