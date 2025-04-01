Лука Дончич: «Это была худшая игра нашего трио с Джеймсом и Ривзом»

«Мы выиграли за счет защиты, мы сражались. Жесткость матча была на уровне плей-офф. Я думаю, это была худшая игра нашего трио с Леброном и Ривзом, но мы делились мячом, вся команда участвовала в розыгрышах, так мы и должны продолжать.
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