Лука Дончич: «Это была худшая игра нашего трио с Джеймсом и Ривзом»

«Мы выиграли за счет защиты, мы сражались. Жесткость матча была на уровне плей-офф. Я думаю, это была худшая игра нашего трио с Леброном и Ривзом, но мы делились мячом, вся команда участвовала в розыгрышах, так мы и должны продолжать.