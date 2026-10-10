Oklahoma chiropractor sentenced to 14 years in $30M healthcare fraud

An Oklahoma chiropractor was sentenced to 14 years in federal prison for his role in a $30 million healthcare fraud scheme targeting Medicare.
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