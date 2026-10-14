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Губернатор Курской области решил приватизировать Колобка

Губернатор Курской области решил приватизировать Колобка

Администрация Курской области планирует потратить более 210 тысяч рублей на сувенирные статуэтки Колобка.

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