Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    Ну зануда же, типичный и характерный, да я не обижаюсь, просто не имею привычки пробивать лбом кирпичные стены, поясн...Пенсионерам старш...
  • Генрих
    Впечатление, что какая-то гнида специально штампует ситуации исключительно для возмущения общества...штрафы, тарифы, ...Пенсионерам старш...
  • Aнатолий Райков
    А автор уверен что это был Русский?Русский не будет насиловать в туалете. https://rutube.ru/video/622269779eb0ad71f34...Россиянин изнасил...

Польский военный заявил о неспособности американской базы защитить НАТО от возможной атаки

Польский военный заявил о неспособности американской базы защитить НАТО от возможной атаки

Польский капитан Мачей Лисовский в эфире Polsat TV НАТО от возможной атаки. Он пояснил, что база является наиболее современным элементом системы борьбы с баллистическими ракетами, запущенными против США и Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх