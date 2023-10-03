В ДТП с мотоциклистом в Рыбном пострадали три человека

2 октября, примерно в 20:30, в городе Рыбное, вблизи дома №29 по улице Полетаевская, 21-летняя жителя Рязани, управляя автомобилем «Нисан Жук», по предварительной информации, совершила столкновение с мотоциклом «Балтмоторс-200», под управлением 15-летнего подростка, не имеющего права управления транспортными средствами.