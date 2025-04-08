Украинский чиновник призвал использовать страну как полигон для испытания оружия

Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин на эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме в Киеве заявил, что западные страны могут использовать Украину как полигон для испытания своего перспективного оружия в боевых условиях.
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