Владимир Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и ее союзников оружия массового поражения, а также в случае агрессии против нее или Белоруссии с применением обычного оружия.
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