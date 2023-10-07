Женщина в белом погибла под Саратовом при падении с восьмого этажа

В городе Балаково Саратовской области 6 октября произошла трагедия — местная жительница погибла. По информации ИА «Регион 64», женщина упала с 8-го этажа дома № 27 на проспекте Героев и скончалась на месте от полученных травм.
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