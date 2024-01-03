Бобры перекраивают карту Арктики

Бобры способствуют выбросам метана и потеплению Арктики, утверждают ученые. Повышение температуры привело к массовому наплыву на Аляску и север Канады бобров, которые теперь влияют на окружающую среду и, в свою очередь, вносят разрушительный вклад в изменение климата.
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