Топор, кровь и воины: факты о бороде, которые удивят мужчин

Кадр из программы "Знаете ли вы, что?", РЕН ТВ Вопрос, который интересует многих мужчин: можно ли побриться топором? Чтобы это проверить, возьмем любимый инструмент лесорубов и попросим молодого человека подставить под него голову.
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