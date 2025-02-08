Орловцы предложили мэрии план по компенсации «лысых» мест в городе

Орловцы обратились к мэрии с вопросом о компенсационной высадке спиленных деревьев по ул. Колхозной. Кроме того, жители вопрошают, на каком вообще основании это было сделано? В мэрии традиционно ответили, что все деревья перед выпиловкой обследуются комиссией по зелёным насаждениям.
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