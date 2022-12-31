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Душко Иванович – о заступе Миротичем в аут перед спасительным броском: «Нам это уже не поможет»

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович высказался по поводу заступа форвардом «Барселоны» Николой Миротичем в аут перед спасительным 3-очковым в матче Евролиги между командами.

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