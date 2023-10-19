Антикитайские санкции США создадут трудности с поставками GeForce RTX 4090 в Россию

Новые правила экспортного контроля США, которые были обнародованы на этой неделе, запретили поставку в ряд стран во главе с Китаем не только ускорителей вычислений NVIDIA, но и производительных решений потребительского класса, среди которых сама компания открыто упоминает GeForce RTX 4090.