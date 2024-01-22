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Две недели потребуются на ликвидацию последствий снегопада в Казани

Две недели потребуются на ликвидацию последствий снегопада в Казани

Две недели потребуется для того, чтобы ликвидировать последствия минувшего снегопада в Казани. Об этом на утреннем совещании с мэром города Ильсуром Метшиным рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, передает "БИЗНЕС Online".

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