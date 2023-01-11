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Тело 14-летнего школьника и флаконы для вейпа нашли в квартире в Петербурге на Новосмоленской улице

Тело 14-летнего школьника и флаконы для вейпа нашли в квартире в Петербурге на Новосмоленской улице

Дело о смерти несовершеннолетнего молодого человека расследуется в Петербурге. При первичном осмотре места происшествия следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщают Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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