Тело 14-летнего школьника и флаконы для вейпа нашли в квартире в Петербурге на Новосмоленской улице

Дело о смерти несовершеннолетнего молодого человека расследуется в Петербурге. При первичном осмотре места происшествия следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщают Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело о смерти несовершеннолетнего молодого человека расследуется в Петербурге. При первичном осмотре места происшествия следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщают Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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