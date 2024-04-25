В Екатеринбурге состоялся вебинар о возможных подходах к снижению кадастровой стоимости объектов недвижимости

Модерировала вебинар советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Екатерина Сонина, спикером выступил Лев Сегаль, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области осуществляющий экспертное содействие в сфере оценочной деятельности, директор ООО «Оценка и экспертиза собственности», член саморегулируемой организации оценщиков «Ассоциация «Русское общество оценщиков».