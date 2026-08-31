Минюст утвердил нормативы продаж алюминия на бирже 31 августа

31 августа Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минпромторга о нормативе продаж алюминия на бирже. Установленный минимум – 10%.
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