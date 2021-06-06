ЕС призвал Россию отменить закон о запрете "экстремистам" избираться

ЕС призывает Москву отменить принятый закон о запрете на участие в выборах лиц, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
ЕС призывает Москву отменить принятый закон о запрете на участие в выборах лиц, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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