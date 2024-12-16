В ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак в ДНР за прошедшую неделю

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Более 130 воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сорвано при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» на территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшую неделю.