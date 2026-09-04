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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Сказали бы «отрежь руку», я бы сделала»: Как пережила предательство и вернула дочь с того света Ирина Шевчук

Шоу-бизнес: «Сказали бы «отрежь руку», я бы сделала»: Как пережила предательство и вернула дочь с того света Ирина Шевчук

Ирина Шевчук, которую вся страна знала как Риту Осянину из «А зори здесь тихие…», в жизни оказалась совсем не такой железной, как её героиня.

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