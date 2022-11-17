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Приморцев приглашают на День ипотеки в офисы Сбербанка

Приморцев приглашают на День ипотеки в офисы Сбербанка

Второй в этом году День ипотеки пройдет 25 ноября 2022 года во Владивостоке во всех офисах Сбера. Специалисты банка расскажут о новых объектах, строящихся на территории региона, о программах господдержки и субсидирования ставки от застройщиков.

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