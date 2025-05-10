Дроны по Москве запускают с лесных опушек: Эксперт Товкач объяснил схему – "Привозят почтой. Поставил на два кирпича – и вперёд"

Андрей Ревнивцев В преддверии Дня Победы враг уже несколько дней подряд запускает дроны в сторону Москвы – вечером, ночью, утром и даже днём.
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