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Царьград

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Анастасия Трегубова развелась с мужем через полтора года молчания

Анастасия Трегубова развелась с мужем через полтора года молчания

43-летняя Анастасия Трегубова пережила развод с бизнесменом Александром после полтора года молчания. В 2025 году ведущая намекала на сложности в браке и делилась, как четверо детей и друзья стали её "броней".

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