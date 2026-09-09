Анастасия Трегубова развелась с мужем через полтора года молчания

43-летняя Анастасия Трегубова пережила развод с бизнесменом Александром после полтора года молчания. В 2025 году ведущая намекала на сложности в браке и делилась, как четверо детей и друзья стали её "броней".
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