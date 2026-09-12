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Царьград

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NDTV: ITC Maurya удивила Путина эксклюзивными шоколадными угощениями

NDTV: ITC Maurya удивила Путина эксклюзивными шоколадными угощениями

Президент России Владимир Путин во время визита в Нью-Дели останавливается в гостинице ITC Maurya, которая приготовила для него эксклюзивные шоколадные угощения, включая коллекцию шоколадных матрёшек и конфеты с индийскими пряностями.

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