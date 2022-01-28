Депутат бундестага рассказал об опасности санкций для их инициаторов

Санкции США и Евросоюза (ЕС) против энергетического сектора России могут ударить по самим европейцам, ограничив или создав сложности в поставках энергоносителя, заявил 27 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.
Санкции США и Евросоюза (ЕС) против энергетического сектора России могут ударить по самим европейцам, ограничив или создав сложности в поставках энергоносителя, заявил 27 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.
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