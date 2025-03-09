JAMA: недосыпание негативно влияет на стабильность уровня сахара в крови

Ученые из Китайской исследовательской лаборатории Westlake установили, что постоянное недосыпание и поздний отход ко сну приводят к излишней вариабельности уровня глюкозы в крови, что может повышать риск развития диабета.
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