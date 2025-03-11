Снесли старинные фрески из-за ветхости: в Крыму продолжается реставрация Ханского дворца

В Бахчисарае уже несколько лет приводят в порядок Ханский дворец. Объект сложный, с характером. Пару лет тому назад он и вовсе оказался в центре скандала, когда на стене одного из корпусов Ханского дворца появилась солидная трещина.
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