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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морено о «Сочи» в Первой лиге: «Остался, потому что верю в этот проект. Очень хотелось бы выступить с командой в Европе»

— Почему вы решили остаться в «Сочи» после вылета из РПЛ? Были ли у вас другие варианты продолжения карьеры? — С самого начала я почувствовал приверженность клуба долгосрочному проекту.

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