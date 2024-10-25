Цыгане бегут семьями из Коркино после убийства женщины-таксиста. Десятки людей громят их дома и машины

Ингерман Ланская

а ты, значит, нацист. швеция тебе, нацисту, серпом по яйцам.... сколько ж вас ублюдков бандеро-нацистов по Русскому нету ползает.... скоро к тебе , выродку, Русские солдаты придут и твои майданные гланды через жопу вырежут...