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Цыгане бегут семьями из Коркино после убийства женщины-таксиста. Десятки людей громят их дома и машины

Цыгане бегут семьями из Коркино после убийства женщины-таксиста. Десятки людей громят их дома и машины

Царьград Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress После убийства женщины-таксиста в Коркино Челябинской области в городе начались погромы.

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Комментарии
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Александр Попов
НАРКОТОРГОВЦЫ гнать из РОССИИ.
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2 час.
Леонид Руси
Бесполезный для страны народец
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2 час.
Ингерман Ланская
а ты, значит, нацист. швеция тебе, нацисту, серпом по яйцам.... сколько ж вас ублюдков бандеро-нацистов по Русскому нету ползает.... скоро к тебе , выродку, Русские солдаты придут и твои майданные гланды через жопу вырежут...
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1 час.

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