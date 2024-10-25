Цыгане бегут семьями из Коркино после убийства женщины-таксиста. Десятки людей громят их дома и машины

Царьград Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress После убийства женщины-таксиста в Коркино Челябинской области в городе начались погромы.
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