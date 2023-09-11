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Военкоры: ВС РФ контратаковали фланг ВСУ в районе Новофедоровки на Запорожском направлении

Военкоры: ВС РФ контратаковали фланг ВСУ в районе Новофедоровки на Запорожском направлении

Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих ситуацию на линии фронта.

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