Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд объяснил, что педиатр Буянова пыталась сбежать из России. Её оставили под арестом

Суд объяснил, что педиатр Буянова пыталась сбежать из России. Её оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в дискредитации армии педиатра БуяновуНадежда Буянова в Тушинском судеАлександр Щербак/ТАСС Педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, на которую завели дело о дискредитации армии из-за доноса пациентки, находясь под следствием, пыталась незаконно выехать из страны.

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Комментарии
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виктор комягин
старую тварь надо посадить к коблам...они там ей разъяснят внешнюю политику...👍👍👍
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