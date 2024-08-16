Суд объяснил, что педиатр Буянова пыталась сбежать из России. Её оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в дискредитации армии педиатра БуяновуНадежда Буянова в Тушинском судеАлександр Щербак/ТАСС Педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, на которую завели дело о дискредитации армии из-за доноса пациентки, находясь под следствием, пыталась незаконно выехать из страны.