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Ураган повредил устричную ферму и десять машин в Крыму

Ураган повредил устричную ферму и десять машин в Крыму

pxhere.com Недавно на Крым обрушился сильный ветер. Ураган и ливень бушевали в Черноморском районе. В результате удара стихии серьезные повреждения получили устричная ферма и стоявшие поблизости десять автомобилей, сообщил Telegram-канал Baza.

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