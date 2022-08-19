Ураган повредил устричную ферму и десять машин в Крыму

pxhere.com Недавно на Крым обрушился сильный ветер. Ураган и ливень бушевали в Черноморском районе. В результате удара стихии серьезные повреждения получили устричная ферма и стоявшие поблизости десять автомобилей, сообщил Telegram-канал Baza.