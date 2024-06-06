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Воронежские новости

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В Воронеже на одной из улиц на несколько дней ограничат движение транспорта

В Воронеже на одной из улиц на несколько дней ограничат движение транспорта

Жителей Воронежа предупредили о том, что в городе на несколько дней перекроют часть улицы и запретят парковку на ОрджоникидзеЖителей Воронежа предупредили о том, что в городе на несколько дней перекроют часть улицы и запретят парковку на Орджоникидзе.

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