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Ямал возглавил рейтинг благосостояния жителей регионов России

Ямал возглавил рейтинг благосостояния жителей регионов России

Ямал занял первое место в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года. Вторым стала Югра, а третьим — Чукотский автономный округ, сказано в исследовании РИА Новости.

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