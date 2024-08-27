В том числе наёмников из Польши: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при высадке на Кинбурнской косе

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения противотанковыми расчётами артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» диверсионно-разведывательных групп ВСУ, которые пытались высадиться на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области.
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