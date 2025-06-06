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Царьград

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Семеро детей пострадали в аварии автобуса в Хабаровском крае: детали происшествия

Семеро детей пострадали в аварии автобуса в Хабаровском крае: детали происшествия

В Хабаровском крае произошла авария: автобус, перевозивший 30 детей на экскурсию, опрокинулся. Семеро детей получили ушибы и были доставлены в больницу.

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