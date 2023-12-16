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Царьград

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В Штатах смогли перевести слово "халява": Путин насмехается над Зеленским - Bloomberg

В Штатах смогли перевести слово "халява": Путин насмехается над Зеленским - Bloomberg

Американские СМИ поняли, что русский президент посмеялся над украинским коллегой.Спустя сутки после прямой линии с Владимиром Путиным американские СМИ поняли, что президент России посмеялся над Владимиром Зеленским.

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