В Штатах смогли перевести слово "халява": Путин насмехается над Зеленским - Bloomberg

Американские СМИ поняли, что русский президент посмеялся над украинским коллегой.Спустя сутки после прямой линии с Владимиром Путиным американские СМИ поняли, что президент России посмеялся над Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии