Лебедев: одесситов выгнали из убежища и не пустили во время воздушной тревоги

Власти безжалостно выгнали одесситов из убежища после отмены воздушной тревоги. Через несколько минут сирены взвыли снова, но горожан не пустили обратно в убежище, рассказал в своем Telegram-канале координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии