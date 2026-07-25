Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лебедев: одесситов выгнали из убежища и не пустили во время воздушной тревоги

Лебедев: одесситов выгнали из убежища и не пустили во время воздушной тревоги

Власти безжалостно выгнали одесситов из убежища после отмены воздушной тревоги. Через несколько минут сирены взвыли снова, но горожан не пустили обратно в убежище, рассказал в своем Telegram-канале координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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