Китайская космическая гонка набирает обороты: неизвестный никому стартап SPAXUS готовит свою ракету и даже космоплан

Третья разработка — ракета с диаметром 7 метров В Китае появился новый частный космический стартап SPAXUS, который планирует разработать ракету-носитель TQ-1, её модификацию TQ-1M с космопланом и более крупную ракетную платформу диаметром 7 метров.
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