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Костя Цзю – о словах Ковалева: «Серега что-то недопонял. Я к нему как относился с уважением, так и отношусь»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на недавнее заявление Сергея Ковалева.

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