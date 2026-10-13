Беларусь направила 4,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В Беларуси в 2026 году на пособия семьям с детьми направлено 4,1 млрд рублей, из которых 2,3 млрд — на выплаты по уходу за ребенком до трех лет, а получателями стали более 320 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США обещали немин...
- Журналист Sky New...
- Квартиру отобрали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым