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Царьград

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Беларусь направила 4,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Беларусь направила 4,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В Беларуси в 2026 году на пособия семьям с детьми направлено 4,1 млрд рублей, из которых 2,3 млрд — на выплаты по уходу за ребенком до трех лет, а получателями стали более 320 тыс.

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