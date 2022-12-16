Тайлер Хирро повторил достижение Карри и Хардена, забрасывая по 9 3-очковых два дня подряд

Тайлер Хирро повторил достижение Карри и Хардена, забрасывая по 9 3-очковых два дня подряд

Защитник «Хит» Тайлер Хирро повторил лучший результат клуба по точным 3-очковым за матч (10) и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс» (111:108).

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