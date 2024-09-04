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Царьград

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Гросси озвучил решение по Киеву. Что сделает МАГАТЭ после ракетных атак?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украины. Такое заявление сделал глава агентства Рафаэль Гросси.

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