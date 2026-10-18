The Hormuz crisis is not only hitting crude oil and gas, but also container shipping. It is also tightening its grip on global shipping through the fuel tanks of vessels carrying world trade.
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