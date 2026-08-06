Перевозка грузов по Черному морю взлетела в цене

За последние два дня сразу три оператора морских грузоперевозок ввели надбавки за военные риски (WRS) на направлении Турция — Новороссийск, что сделало стоимость фрахта в два-три раза выше обычного уровня.
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